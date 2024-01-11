Происшествия 11.01.2024 в 14:30

Житель Бурятии приехал в гости к сыну и убил его

Во время распития алкоголя между родственниками вспыхнула ссора
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии приехал в гости к сыну и убил его
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Северобайкальска, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый с семьей не проживал. 9 октября прошлого года он навестил супругу и 36-летнего сына и стал распивать с ними спиртные напитки. Вечером на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора. В её ходе отец схватил нож и ударил им сына в грудь. От полученной раны тот скончался на месте.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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