В Бурятии огнеборцы час боролись с пожаром в Усть-Баргузине

Днём 11 января в экстренные службы поступило сообщение о возгорании гаража в посёлке Усть-Баргузин. К месту вызова были направлены два пожарных отделения 13-й пожарной части 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ в составе 5 человек и двух автоцистерн.«К моменту приезда пожарных горел курятник и сарай, огонь распространился на пристроенный соседний дом и гараж. Пожар был потушен личным составом в течение часа. В результате возгорания изнутри обгорели крыша и стена курятника, крыша и стена сарая, находившиеся внутри дрова и сено. Частично повреждена кровля дома и пристроенного гаража, располагающихся на соседнем участке – общая площадь возгорания составила 25 кв.м», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.Фото: Республиканского агентство ГО и ЧС