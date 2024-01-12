Происшествия 12.01.2024 в 11:13

В Бурятии огнеборцы час боролись с пожаром в Усть-Баргузине

Огонь охватил надворные постройки и грозил перекинуться на дом
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии огнеборцы час боролись с пожаром в Усть-Баргузине
Днём 11 января в экстренные службы поступило сообщение о возгорании гаража в посёлке Усть-Баргузин. К месту вызова были направлены два пожарных отделения 13-й пожарной части 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ в составе 5 человек и двух автоцистерн.

«К моменту приезда пожарных горел курятник и сарай, огонь распространился на пристроенный соседний дом и гараж. Пожар был потушен личным составом в течение часа. В результате возгорания изнутри обгорели крыша и стена курятника, крыша и стена сарая, находившиеся внутри дрова и сено. Частично повреждена кровля дома и пристроенного гаража, располагающихся на соседнем участке – общая площадь возгорания составила 25 кв.м», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Фото: Республиканского агентство ГО и ЧС
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