Происшествия 12.01.2024 в 14:37
В Улан-Удэ школьник украл выручку в продуктовом магазине
Преступление удалось раскрыть спустя полгода после его совершения
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ оперативники уголовного розыска раскрыли кражу выручки из круглосуточного продуктового магазина. Преступление было совершено еще в июле прошлого года. По подозрению в краже задержан 16-летний школьник.
Как рассказали в МВД Бурятии, летом юноша приехал в Улан-Удэ из Баргузинского района к родственнице, и пока находился в гостях, совершил кражу. Через проём над решетчатой дверью в тамбуре магазина он тайком проник в зал торговой точки, воспользовавшись тем, что женщина-продавец в это время за отсутствием посетителей отдыхала в подсобном помещении.
Незваный гость забрал выручку – около восьми тысяч рублей – и также тихо покинул место преступления. Деньги он потратил на собственные нужды.
Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, но уголовное преследование за примирением сторон было прекращено. Теперь он будет поставлен на профилактический учет в ПДН. Причиненный магазину ущерб возместила родственница юноши.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в МВД Бурятии, летом юноша приехал в Улан-Удэ из Баргузинского района к родственнице, и пока находился в гостях, совершил кражу. Через проём над решетчатой дверью в тамбуре магазина он тайком проник в зал торговой точки, воспользовавшись тем, что женщина-продавец в это время за отсутствием посетителей отдыхала в подсобном помещении.
Незваный гость забрал выручку – около восьми тысяч рублей – и также тихо покинул место преступления. Деньги он потратил на собственные нужды.
Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, но уголовное преследование за примирением сторон было прекращено. Теперь он будет поставлен на профилактический учет в ПДН. Причиненный магазину ущерб возместила родственница юноши.
Фото: «Номер один»
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