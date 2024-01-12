Происшествия 12.01.2024 в 14:48

В Улан-Удэ полицейские раскрыли предновогодний грабеж

Жертвой преступника стала горожанка, возвращавшаяся с корпоратива
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ полицейские раскрыли предновогодний грабеж
Ночью 29 декабря в полицию Улан-Удэ обратилась 39-летняя горожанка. Женщина сообщила, что когда она возвращалась с корпоратива домой, около гаражей на нее напал неизвестный. Мужчина подбежал и толкнул её сзади, отчего она упала, а после вырвал из её рук дамскую сумку и пакет с вещами. В сумке находились телефон, документы и банковские карты, а также полторы тысяч рублей. Общий ущерб составил 93 тысячи рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, злоумышленника задержали в результате проделанной сотрудниками уголовного розыска работы. Им оказался 32-летний житель Тарбагатайского района, который в ту ночь вместе с сожительницей на машине ехал к родственникам.

Совершив вынужденную остановку и отлучившись, мужчина заметил прохожую. По его словам, женщина была изрядно пьяна, чем он и воспользовался: похитил её имущество, когда она, «не устояв на ногах, в очередной раз упала на землю».

Банковскими картами, оснащенными бесконтактной системой расчета, злоумышленник впоследствии рассчитался в магазинах, потратив около 8 тысячи рублей. Наличными он также распорядился по своему усмотрению.

«В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъята большая часть похищенного. Задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные и наркопреступления и дважды отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился летом прошлого года», - сообщили в полиции.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Решаются вопросы о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности за кражу денег с банковских счетов и заключении его под стражу.

Фото: «Номер один»
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