В Улан-Удэ полицейские раскрыли предновогодний грабеж

Ночью 29 декабря в полицию Улан-Удэ обратилась 39-летняя горожанка. Женщина сообщила, что когда она возвращалась с корпоратива домой, около гаражей на нее напал неизвестный. Мужчина подбежал и толкнул её сзади, отчего она упала, а после вырвал из её рук дамскую сумку и пакет с вещами. В сумке находились телефон, документы и банковские карты, а также полторы тысяч рублей. Общий ущерб составил 93 тысячи рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, злоумышленника задержали в результате проделанной сотрудниками уголовного розыска работы. Им оказался 32-летний житель Тарбагатайского района, который в ту ночь вместе с сожительницей на машине ехал к родственникам.Совершив вынужденную остановку и отлучившись, мужчина заметил прохожую. По его словам, женщина была изрядно пьяна, чем он и воспользовался: похитил её имущество, когда она, «не устояв на ногах, в очередной раз упала на землю».Банковскими картами, оснащенными бесконтактной системой расчета, злоумышленник впоследствии рассчитался в магазинах, потратив около 8 тысячи рублей. Наличными он также распорядился по своему усмотрению.«В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъята большая часть похищенного. Задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные и наркопреступления и дважды отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился летом прошлого года», - сообщили в полиции.По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Решаются вопросы о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности за кражу денег с банковских счетов и заключении его под стражу.Фото: «Номер один»