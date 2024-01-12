В Бурятии спасают дрейфующих на льдине рыбаков

Льдину с рыбаками оторвало на озере Байкал вблизи Выдрино. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», по предварительной информации, на льдине находятся пять человек. Её отнесло на расстояние примерно 400 метров от берега.На место происшествия выехали спасатели Посольского ПСП БПСО и сотрудники ОМВД.Фото: «Номер один»