Происшествия 12.01.2024 в 15:36
В Бурятии спасают дрейфующих на льдине рыбаков
По предварительной информации, на льдине находятся пять человек
Текст: Андрей Константинов
Льдину с рыбаками оторвало на озере Байкал вблизи Выдрино. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», по предварительной информации, на льдине находятся пять человек. Её отнесло на расстояние примерно 400 метров от берега.
На место происшествия выехали спасатели Посольского ПСП БПСО и сотрудники ОМВД.
Фото: «Номер один»
На место происшествия выехали спасатели Посольского ПСП БПСО и сотрудники ОМВД.
Фото: «Номер один»
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