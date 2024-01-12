Жителей Бурятии предупредили о новом виде мошенничества

В Бурятии сообщили о мошенниках, которые обманывают людей под предлогом «обмена денег».Аферисты представляются работниками соцслужб. Они ходят по квартирам и убеждают жильцов обменять старые банкноты на якобы новые выпуска 2022 и 2023 годов, при этом вместо настоящих купюр им подсовывают фальшивки. Есть даже случаи квартирных краж, совершенных под видом «обмена денег».Как сообщает «Бурятия-инфо.24/7», на самом деле обновленные банкноты номиналом 100 и 5000 рублей поступают в оборот постепенно. Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые. И те, и другие будут находиться в обращении одновременно.Фото: «Бурятия-инфо.24/7»