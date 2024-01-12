Происшествия 12.01.2024 в 16:38

Житель Улан-Удэ исчез после похода в магазин

О судьбе мужчины ничего не известно уже больше месяца
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ исчез после похода в магазин
Полиция Улан-Удэ разыскивает 69-летнего Владимира Баженова. 5 декабря 2023 года мужчина ушел из дома по ул. Волочаевская в магазин и не вернулся.

Приметы: европейской внешности, на вид 65-70 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, волосы седые, глаза голубые.

Особые приметы: на запястье левой руки имеется татуировка в виде факела.

Был одет: вязаная шапка черного цвета, чёрный пуховик, серые трико, чёрные ботинки.

При наличии какой-либо информации о Владимире Баженове или его местонахождении МВД Бурятии просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-908-595-85-92, 8-983-336-75-74 или 102 (112).
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