Житель Улан-Удэ исчез после похода в магазин

Полиция Улан-Удэ разыскивает 69-летнего Владимира Баженова. 5 декабря 2023 года мужчина ушел из дома по ул. Волочаевская в магазин и не вернулся.Приметы: европейской внешности, на вид 65-70 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, волосы седые, глаза голубые.Особые приметы: на запястье левой руки имеется татуировка в виде факела.Был одет: вязаная шапка черного цвета, чёрный пуховик, серые трико, чёрные ботинки.При наличии какой-либо информации о Владимире Баженове или его местонахождении МВД Бурятии просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-908-595-85-92, 8-983-336-75-74 или 102 (112).