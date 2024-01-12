Происшествия 12.01.2024 в 16:46

В Бурятии девочка стала свидетелем жуткой сцены

На её глазах большая собака разорвала маленькую
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии девочка стала свидетелем жуткой сцены
Сегодня днем в Закаменске девочка-подросток стала свидетелем жуткого происшествия. На её глазах большая собака в ошейнике набросилась на маленькую собачку и разорвала её на части, сообщает вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7».

Со слов местных жителей, агрессивного пса уже несколько дней видели гуляющим в районе ул. Титова. Как уточнили в чате, владелец животного уже установлен. В отношении него составили два административных протокола.

Фото: «Закамна-инфо.24/7»
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