В Бурятии разыскивают женщину с символом бесконечности

МВД Бурятии разыскивает 42-летнюю уроженку поселка Джида Джидинского района Викторию Шеремет. Она не выходит на связь с родственниками с сентября 2023 года.Приметы: европейской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 155 см, волосы русые окрашены, в светлый тон, глаза карие.Особые приметы: с внешней стороны голени правой ноги имеется татуировка в виде символа бесконечности.При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-908-595-85-92, 8-983-336-75-74 или 102 (112).