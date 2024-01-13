Происшествия 13.01.2024 в 12:12

В Бурятии разыскивают женщину с символом бесконечности

Она не выходит на связь с родственниками с сентября 2023 года
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разыскивают женщину с символом бесконечности
МВД Бурятии разыскивает 42-летнюю уроженку поселка Джида Джидинского района Викторию Шеремет. Она не выходит на связь с родственниками с сентября 2023 года.

Приметы: европейской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 155 см, волосы русые окрашены, в светлый тон, глаза карие.

Особые приметы: с внешней стороны голени правой ноги имеется татуировка в виде символа бесконечности.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-908-595-85-92, 8-983-336-75-74 или 102 (112).
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