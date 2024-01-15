56-летний мужчина погиб в Бурятии из-за замыкания электроудлинителя

Днем 14 января на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома в поселке Таксимо Муйского района. К месту вызова были направлены два пожарных отделения 52-й пожарной части 14-го Муйского отряда ГПС РБ в составе 5 человек и 2 единиц техники.«На момент прибытия пожарных внутри одной из квартир наблюдалось задымление, очаг возгорания находился в гостиной комнате. В результате пожара обгорели диван, стена и потолочное перекрытие на общей площади 8 кв.м. В ходе тушения очага возгорания был обнаружен 56-летний мужчина без признаков жизни», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электроудлинителя.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС