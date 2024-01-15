Происшествия 15.01.2024 в 10:44
В Бурятии разыскивают пропавшего жителя Сотниково
57-летний мужчина ушел из дома в октябре прошлого года
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полиция разыскивает 57-летнего жителя села Сотниково Геннадия Поплевина. 25 октября 2023 года мужчина ушел из дома по ул. 40 лет Победы и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Заявление о пропаже мужчины поступило в полицию от родственников 22 ноября. Ранее он уже уходил из дома.
Приметы: европейской внешности, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза серо-синие.
Был одет: куртка темно-синего цвета, синие джинсы, кроссовки серого цвета.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-301-229-53-70, 8-924-704-32-60 или 102 (112).
Заявление о пропаже мужчины поступило в полицию от родственников 22 ноября. Ранее он уже уходил из дома.
Приметы: европейской внешности, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза серо-синие.
Был одет: куртка темно-синего цвета, синие джинсы, кроссовки серого цвета.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-301-229-53-70, 8-924-704-32-60 или 102 (112).
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