В Бурятии разыскивают пропавшего жителя Сотниково

В Бурятии полиция разыскивает 57-летнего жителя села Сотниково Геннадия Поплевина. 25 октября 2023 года мужчина ушел из дома по ул. 40 лет Победы и до сих пор его местонахождение неизвестно.Заявление о пропаже мужчины поступило в полицию от родственников 22 ноября. Ранее он уже уходил из дома.Приметы: европейской внешности, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза серо-синие.Был одет: куртка темно-синего цвета, синие джинсы, кроссовки серого цвета.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-301-229-53-70, 8-924-704-32-60 или 102 (112).