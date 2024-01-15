В Улан-Удэ забайкалец обворовал компьютерный клуб, где сам работал

В Улан-Удэ сотрудникам вневедомственной охраны поступила ориентировка на молодого человека, подозреваемого в краже. 19-летний уроженец Забайкальского края работал в одном из компьютерных клубов города администратором. Молодому человеку срочно понадобились деньги, и он решил похитить имущество клуба – несколько игровых приставок стоимостью более 180 тысяч рублей. Похищенное злоумышленник сдал в ломбард.«Вскоре около остановки общественного транспорта на ул. Терешковой росгвардейцы заметили юношу, схожего по приметам с ориентировкой. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что молодой человек действительно находится в оперативном розыске по подозрению в совершении преступления. Задержанный был доставлен в отдел полиции для принятия правового решения», - рассказали в Росгвардии Бурятии.По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии