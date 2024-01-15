Житель Улан-Удэ устроил в гараже склад марихуаны

В Улан-Удэ сотрудники наркоконтроля МВД Бурятии изъяли около 2,5 килограммов марихуаны из гаража 52-летнего мужчины. Наркотики, собранные улан-удэнцем в Тарбагатайском районе в конце августа прошлого года, россыпью лежали на подстилке.«От освидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества мужчина отказался, в связи с чем в отношении него был составлен протокол. Суд вынес ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. В содеянном признался», - сообщили в МВД Бурятии.По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»