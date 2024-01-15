Происшествия 15.01.2024 в 13:59

Житель Улан-Удэ устроил в гараже склад марихуаны

Коноплю мужчина заготовил летом прошлого года в Тарбагатайском районе
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ устроил в гараже склад марихуаны
В Улан-Удэ сотрудники наркоконтроля МВД Бурятии изъяли около 2,5 килограммов марихуаны из гаража 52-летнего мужчины. Наркотики, собранные улан-удэнцем в Тарбагатайском районе в конце августа прошлого года, россыпью лежали на подстилке.

«От освидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества мужчина отказался, в связи с чем в отношении него был составлен протокол. Суд вынес ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. В содеянном признался», - сообщили в МВД Бурятии.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

Фото: «Номер один»
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