В Улан-Удэ вандалы изуродовали бронзовую карту города

Напомним, бронзовую карту центра города размером 2 на 2 метра установили в декабре прошлого года в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ». На объемной бронзовой карте, которая размещена на постаменте, изображены узнаваемые культурные объекты. Это памятник Ленину на площади Советов, театр оперы и балета, Одигитриевский собор, Бурятский драматический театр и другие знаковые объекты, которые могут привлечь внимание гостей Улан-Удэ.









Бронзовая карта Улан-Удэ с узнаваемыми достопримечательностями, которую недавно установили у Гостиных рядов, пострадала от рук неизвестных. Вандалы сломали шпиль на Доме радио и загнули дуло у танка, сообщили в Комитете городского хозяйства.– Объект находится под видеонаблюдением. В настоящее время идет проверка. Материалы видеонаблюдению будут преданы в правоохранительные органы для установления личностей и привлечения нарушителей к административной ответственности. Уважаемые улан-удэнцы! Просим бережно относиться к тому, что создается в городе. У большинства горожан есть мобильные телефоны с камерами. Просим по возможности фиксировать данные факты и сообщать в компетентные органы, – рассказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.- Этот арт-объект должен показать гостям нашего города основные исторические архитектурные достопримечательности Улан-Удэ. Он не является копией топографической карты города, хотя и отображает все основные объекты. Надеемся, что эта карта станет одной из интересных достопримечательностей Улан-Удэ, - сообщила ранее заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Марина Говорова.Фото: мэрия Улан-Удэ