Происшествия 15.01.2024 в 15:15

В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу в гостинице

Уходивший постоялец обворовал соседа, который не запер дверь
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу в гостинице
20 декабря в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 29-летнего горожанина о краже из гостиницы телефона и последовавшим за ней хищением крупной суммы с банковского счета. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

«Правоохранители выяснили, что мужчина отдыхал в номере отеля вместе со своей супругой. Утром, когда она ушла на работу, он не запер за ней дверь и уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу мобильного устройства. В результате проделанной работы сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний молодой человек, который в соседней комнате распивал спиртное со своими знакомыми. Он последним покидал номер и с целью кражи заглянул в соседний, где спал мужчина. Похитив гаджет, он вынул сим-карту, вставил к себе в телефон и осуществил перевод 29 тысяч рублей», - рассказали в МВД Бурятии.

Ранее к уголовной ответственности житель Иволгинского района не привлекался. Сейчас в отношении него возбуждены два уголовных дела. Похищенный телефон изъят.

Фото: «Номер один»
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