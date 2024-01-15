В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу в гостинице

20 декабря в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 29-летнего горожанина о краже из гостиницы телефона и последовавшим за ней хищением крупной суммы с банковского счета. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.«Правоохранители выяснили, что мужчина отдыхал в номере отеля вместе со своей супругой. Утром, когда она ушла на работу, он не запер за ней дверь и уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу мобильного устройства. В результате проделанной работы сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний молодой человек, который в соседней комнате распивал спиртное со своими знакомыми. Он последним покидал номер и с целью кражи заглянул в соседний, где спал мужчина. Похитив гаджет, он вынул сим-карту, вставил к себе в телефон и осуществил перевод 29 тысяч рублей», - рассказали в МВД Бурятии.Ранее к уголовной ответственности житель Иволгинского района не привлекался. Сейчас в отношении него возбуждены два уголовных дела. Похищенный телефон изъят.Фото: «Номер один»