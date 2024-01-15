Происшествия 15.01.2024 в 16:38

Жительницу Улан-Удэ обвиняют в смерти сына

По ходатайству следствия женщину уже взяли под стражу
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Текст: Андрей Константинов
Жительницу Улан-Удэ обвиняют в смерти сына
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета Бурятии о взятии под стражу горожанки. Она обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему сыну, повлекшему по неосторожности его смерть.

«Суд учел наличие у обвиняемой постоянного места жительства, болезненное состояние её здоровья, возраст, отношение к предъявленному обвинению, удовлетворительную характеристику. Вместе с тем, обстоятельства особо тяжкого преступления против жизни человека, его уголовно-правовая характеристика, личность обвиняемой, являющейся матерью погибшего, возможность назначения ей наказания в виде реального лишения свободы, позволили суду прийти к выводу о том, что находясь на свободе она может скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей, являющихся её знакомыми и родственниками, уничтожить доказательства», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Обстоятельства преступления в суде не раскрыли. Известно, что оно произошло незадолго до нового года.

Согласно постановлению, женщина взята под стражу до 27 февраля 2024 года. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»
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