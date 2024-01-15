Происшествия 15.01.2024 в 17:52

Житель Улан-Удэ украл в магазине 18 упаковок сыра

Похищенные продукты мужчина сразу же продал на рынке
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ украл в магазине 18 упаковок сыра
Днем 10 января в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже в одном из магазинов самообслуживания. Работница торговой точки сообщила, что около 2,5 недель назад неизвестный похитил 18 упаковок сыра. Ущерб составил порядка трех тысяч рублей.

Кража попала в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как злоумышленник сложил пачки сыра в карманы куртки, а часть спрятал за пазухой. После чего покинул магазин.

«Полицейскими подозреваемый – 43-летний горожанин – задержан. Он признался, что совершил кражу для дальнейшей перепродажи и выручки средств, что и сделал. Похищенное улан-удэнец сбыл рядом с одним из рынков города. Мужчина был неоднократно судим за кражи и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы. Очередное противоправное деяние он совершил, будучи обвиняемым по другому уголовному делу, которое в настоящее время находится в суде», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту кражи сыра возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: pixabay.com
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