В Бурятии многодетную мать обвиняют в истязании своих детей

Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту истязания детей в многодетной семье. О её результатах будет доложено председателю Следственного комитета России.«В эфире одного из федеральных телеканалов обсуждалась ситуация, связанная с нарушением прав детей в многодетной семье из Бурятии. Сообщается, что при бездействии органов опеки мать 7-х детей осуществляла ненадлежащий уход за ними, применяла насилие. Впоследствии женщина все же была лишена родительских прав, а старшая дочь стала опекуном для младших детей. Вместе с тем говориться, что мать лишила своих детей права на получение жилья от государства после достижения ими 18-летнего возраста, так как оформила на них доли в праве собственности на непригодное для проживания имущество», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.Фото: «Номер один»