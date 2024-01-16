В Бурятии задержали жестокого охотника на зайцев

В Заиграевском районе Бурятии инспектор Бурприроднадзора во время рейда поймал браконьера с поличным. Гражданин занимался незаконной охотой на зайцев, устанавливая запрещённые законом металлические петли.«Петли являются жестоким запрещенным способом охоты. Попавшее в ловушку животное погибает медленной мучительной смертью», - отметили в Бурприроднадзоре.У браконьера изъяты 8 петель. За нарушение правил охоты в отношении мужчины составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере до 4 тысяч рублей.В Бурприроднадзоре напомнили, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают лишение свободы до 5 лет.Фото: Бурприроднадзор