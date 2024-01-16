В Бурятии сгорели корова с теленком

Ночью 16 января в пожарную часть поступило сообщение о возгорании надворных построек в селе Уро Баргузинского района. К месту вызова был направлен дежурный караул 85-й пожарной части 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ в составе 4 человек и 2 единиц техники.«На момент прибытия пожарных огнём была охвачена стайка. Очаг возгорания был потушен в течение часа. В результате пожара сгорела крыша стайки и потолочное перекрытие на общей площади 24 кв.м. Во время пожара внутри стайки находились корова и теленок, которые погибли», - рассказали в Республиканском агентство ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической лампы.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС