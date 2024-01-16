В Бурятии на щедрого директора возбудили уголовное дело

Прокуратура Бурятии выявила нарушения трудового законодательства на предприятии жилищно-коммунального хозяйства в Хоринском районе.«Установлено, что работодатель отдельным работникам организации начислял и осуществлял выплату заработной платы и премиального вознаграждения свыше определенного трудовым договором размера. В этой связи прокурор района направил материалы проверки в орган следствия для решения вопроса о привлечении генерального директора предприятия к уголовной ответственности в связи с злоупотреблением должностным положением», - рассказали в надзорном ведомстве.Как уточнили в прокуратуре, Следственный комитет Бурятии уже возбудил в отношении директора уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ход и результаты расследования дела находятся на контроле надзорного органа.Фото: «Номер один»