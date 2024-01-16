Происшествия 16.01.2024 в 10:50
На федеральной трассе в Бурятии загорелся автомобиль
Известно об одном пострадавшем
Текст: Андрей Константинов
На федеральной трассе «Байкал» в полутора километрах от города Бабушкин произошло возгорание автомобиля, сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7». По предварительным данным, пострадал один человек, он госпитализирован в больницу.
Как позже уточнили в чате, загорелся грузовик ГАЗ-3307 (вахта). В результате ожоги ступней получил мужчина, он доставлен в ЦРБ.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
Как позже уточнили в чате, загорелся грузовик ГАЗ-3307 (вахта). В результате ожоги ступней получил мужчина, он доставлен в ЦРБ.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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