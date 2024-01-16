На федеральной трассе в Бурятии загорелся автомобиль

На федеральной трассе «Байкал» в полутора километрах от города Бабушкин произошло возгорание автомобиля, сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7». По предварительным данным, пострадал один человек, он госпитализирован в больницу.Как позже уточнили в чате, загорелся грузовик ГАЗ-3307 (вахта). В результате ожоги ступней получил мужчина, он доставлен в ЦРБ.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»