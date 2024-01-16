Жители Бурятии активно разоружаются

В 2023 году жители Бурятии добровольно сдали 44 единицы огнестрельного оружия заводского производства, 2 единицы самодельного огнестрельного оружия, 4 единицы его основных частей и 472 боеприпаса. Такие данные озвучили сегодня в Росгвардии Бурятии.В Росгвардии напоминают, что за добровольную сдачу незаконного хранящегося оружия предусмотрено вознаграждение в размере до 10 тысяч рублей в зависимости от его вида, а также его состояния и исправности. Общая сумма вознаграждений, выплаченных разоружившемуся населению в 2023 году, составила 444 тысячи рублей.Также граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от административной и уголовной ответственности.Фото: Росгвардия Бурятии