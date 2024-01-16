Происшествия 16.01.2024 в 11:56
Два большегруза столкнулись на трассе в Бурятии
Из-за аварии на участке введено реверсивное движение
Текст: Андрей Константинов
Сегодня на 223-м км федеральной трассы «Байкал» в районе поселка Танхой столкнулись два грузовика.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
«Водитель большегрузного автомобиля не учёл дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение. В результате ДТП пострадал один человек», - сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД.
Из-за аварии на данном участке временно введено реверсивное движение.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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