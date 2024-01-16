Два большегруза столкнулись на трассе в Бурятии

«Водитель большегрузного автомобиля не учёл дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение. В результате ДТП пострадал один человек», - сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД.





Из-за аварии на данном участке временно введено реверсивное движение.





Сегодня на 223-м км федеральной трассы «Байкал» в районе поселка Танхой столкнулись два грузовика.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»