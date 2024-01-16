Происшествия 16.01.2024 в 12:34

В Бурятии вандалы едва не погубили вертолет с врачами

Они вывели из строя освещение площадки для посадки воздушного судна
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вандалы едва не погубили вертолет с врачами
Сегодня ночью в Закаменске едва не произошла нештатная ситуация с вертолетом санавиации. Воздушное судно прилетело туда, чтобы забрать из Закаменской ЦРБ тяжелобольного пациента с инфарктом миокарда.
 
Однако, как сообщает вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7» со ссылкой на пресс-службу больницы, неизвестные злоумышленники вывели из строя систему подключения освещения на вертолётной площадке. Из-за этого вертолёт мог вообще не совершить посадку, либо она могла оказаться жёсткой. В самом непредвиденном случае вертолёт мог вообще разбиться.


«Но благодаря умелым действиям сотрудников больницы непредвиденное не случилось. Прибывшая бригада скорой помощи и сопровождающие сотрудники больницы зажгли специальные фонари далёкого радиуса действия, когда поняли, что пилоты не могут определить место ночной посадки. Затем фонари были опознаны. И авиабригада помигала на землю, дав сигнал, что видит, куда необходимо приземлиться. К счастью, тяжелобольной вовремя получил неотложную помощь по месту назначения», - рассказали в пресс-службе Закаменской ЦРБ.

Сегодня рано утром на место происшествия выехала группа, возглавляемая главным врачом Закаменской ЦРБ Константином Эрдынеевым. Она осмотрела вертолётную площадку и неисправное штатное освещение аэропорта. Ситуация находится на контроле у главврача.

Фото: Закаменская ЦРБ
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