В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего горожанина металлическим прутом

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 16 октября 2023 года обвиняемый приехал на территорию производственной базы в микрорайоне «Силикатный» по приглашению знакомого сторожа, с которым стал распивать спиртное. Также к их компании присоединился еще один работник базы, с которым спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения обвиняемый повздорил, после чего металлическим прутом с силой нанес ему удары по голове и телу. От полученных травм 52-летний потерпевший скончался на месте. После расправы злоумышленник скрылся, выбросив по пути орудие преступления. Однако позже его задержали.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»