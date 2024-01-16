Происшествия 16.01.2024 в 14:02

В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего горожанина металлическим прутом

После расправы злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего горожанина металлическим прутом
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 16 октября 2023 года обвиняемый приехал на территорию производственной базы в микрорайоне «Силикатный» по приглашению знакомого сторожа, с которым стал распивать спиртное. Также к их компании присоединился еще один работник базы, с которым спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения обвиняемый повздорил, после чего металлическим прутом с силой нанес ему удары по голове и телу. От полученных травм 52-летний потерпевший скончался на месте. После расправы злоумышленник скрылся, выбросив по пути орудие преступления. Однако позже его задержали.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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