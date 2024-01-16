Происшествия 16.01.2024 в 14:16
Ехавшие в грузовике жители Бурятии растопили печку бензином
В результате вспыхнувшего пожара пострадал один человек
Текст: Андрей Константинов
В Республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили подробности пожара, случившегося сегодня утром на трассе «Байкал» недалеко от Бабушкина.
Как выяснилось, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи: для её розжига мужчины воспользовались бензином.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия пожарных огнём был охвачен кунг автомобиля «ГАЗ 33-07». Возгорание было потушено за 3 минуты. В результате пожара кунг обгорел изнутри. В Кабанскую центральную районную больницу с ожогами ног был доставлен мужчина. Всего в автомобиле находилось 3 человека», - рассказали в агентстве.
Как выяснилось, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи: для её розжига мужчины воспользовались бензином.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Тегипожар