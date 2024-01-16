Ехавшие в грузовике жители Бурятии растопили печку бензином

«На момент прибытия пожарных огнём был охвачен кунг автомобиля «ГАЗ 33-07». Возгорание было потушено за 3 минуты. В результате пожара кунг обгорел изнутри. В Кабанскую центральную районную больницу с ожогами ног был доставлен мужчина. Всего в автомобиле находилось 3 человека», - рассказали в агентстве.





