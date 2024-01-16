В Бурятии молодежь устроила воровской рейд по селу

В Кабанском районе сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в серии краж в селе Кудара. К преступлениям оказались причастны трое жителей района в возрасте от 16 лет до 21 года, двое из которых - родные братья. Все они ранее уже привлекались к уголовной ответственности.Как рассказали в МВД Бурятии, серия краж прокатилась по селу в октябре прошлого года. Распив спиртное, компания в поисках денег на дополнительную порцию алкоголя решила пойти на преступления.Ночью фигуранты проникли в ограду одного из частных домов, где из гаража похитили две бензопилы и спрятали их в заброшенном помещении для дальнейшей реализации. Затем подозреваемые пробрались в другой двор. Из дома, входная дверь которого оказалась незапертой, а проживавшая в нем семья спала, они похитили телефон с банковскими картами в чехле.В последующем через банкомат молодые люди обналичили 23 тысячи рублей с карт: пин-код они обнаружили на лежащей в чехле мобильного устройства бумаге. Похищенные средства злоумышленники поделили между собой и прогуляли в Улан-Удэ, куда направились после совершения преступлений. Гаджет сбыли на одном из рынков города.Общий ущерб составил около 70 тысяч рублей.«Старшие из задержанных постоянного источника дохода не имеют, подрабатывают случайными заработками. Несовершеннолетний нигде не работает и не учится, за его спиной 9 классов основного общего образования», - сообщили в МВД.Похищенные бензопилы изъяты. По фактам краж возбуждены уголовные дела.Фото: «Номер один»