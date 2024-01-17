Происшествия 17.01.2024 в 09:46
В Улан-Удэ будут судить похитителя средств реабилитации инвалидов
Ущерб от преступления превысил 165 тыс. рублей
Текст: Андрей Константинов
В Железнодорожный райсуд Улан-Удэ направлено уголовное дело о хищениях технических средств реабилитации инвалидов. Его возбудили по результатам прокурорской проверки.
Как рассказали в прокуратуре Бурятии, обвиняемый, осуществлявший доставку технических средств реабилитации инвалидам по поручению организации, которая исполняла государственный контракт, присвоил их. В результате преступлений причинен ущерб на общую сумму более 165 тыс. рублей.
Для возмещения причиненного преступлением ущерба прокурор района уже подал гражданский иск.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в прокуратуре Бурятии, обвиняемый, осуществлявший доставку технических средств реабилитации инвалидам по поручению организации, которая исполняла государственный контракт, присвоил их. В результате преступлений причинен ущерб на общую сумму более 165 тыс. рублей.
Для возмещения причиненного преступлением ущерба прокурор района уже подал гражданский иск.
Фото: «Номер один»
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