Происшествия 17.01.2024 в 10:58
Житель Бурятии случайно спалил автомобиль, пытаясь согреть его
Вместе с машиной сгорел и гараж
Текст: Андрей Константинов
Утром 17 января в экстренные службы поступило сообщение о возгорании гаража в селе Баргузин. К месту вызова был направлен дежурный караул 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ в составе 5 человек и 2 единиц техники.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения горели крыша гаража и находящийся внутри автомобиль Subaru Impreza. Для ликвидации очага возгорания пожарным потребовалось 36 минут. В результате пожара сгорел автомобиль и крыша гаража на площади 20 кв. м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание котла обогрева для автомобиля.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия первого пожарного подразделения горели крыша гаража и находящийся внутри автомобиль Subaru Impreza. Для ликвидации очага возгорания пожарным потребовалось 36 минут. В результате пожара сгорел автомобиль и крыша гаража на площади 20 кв. м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание котла обогрева для автомобиля.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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