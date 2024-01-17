Житель Бурятии случайно спалил автомобиль, пытаясь согреть его

Утром 17 января в экстренные службы поступило сообщение о возгорании гаража в селе Баргузин. К месту вызова был направлен дежурный караул 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ в составе 5 человек и 2 единиц техники.«На момент прибытия первого пожарного подразделения горели крыша гаража и находящийся внутри автомобиль Subaru Impreza. Для ликвидации очага возгорания пожарным потребовалось 36 минут. В результате пожара сгорел автомобиль и крыша гаража на площади 20 кв. м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание котла обогрева для автомобиля.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС