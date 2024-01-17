В Улан-Удэ хулиганы устроили дебош в трамвае

На днях сотрудники Росгвардии получили сигнал с тревожной кнопки, установленной в одном из трамваев Улан-Удэ. Для проверки сообщения выехал наряд вневедомственной охраны.«На остановке на ул. Боевая росгвардейцы задержали в вагоне двух граждан, которые, по словам кондуктора, устроили с одним из пассажиров словесную перепалку, которая переросла в потасовку. Горожанин, дав отпор, вышел на остановке, а хулиганы, не прекращая вызывающе себя вести, отказывались покидать трамвай и требовали продолжить поездку», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Росгвардейцы вывели из вагона нарушителей, которые были пьяны, и доставили их в полицию для привлечения к административной ответственности за хулиганские действия. Кроме того, один из задержанных, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 39-летний мужчина, будет отвечать за неповиновение законному требованию сотрудника Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии