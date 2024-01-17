Происшествия 17.01.2024 в 12:02

Жителя Бурятии задушили и сбросили в реку

Получив 12 лет колонии, убийца пытался оспорить приговор
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии задушили и сбросили в реку
В Верховном суде Бурятии рассмотрели апелляционную жалобу на приговор в отношении двух жителей Кяхтинского района. Один из них был признан виновным в убийстве, другой – в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что в сентябре 2022 года сельчанин с приятелем вывез потерпевшего к реке, где на почве личных неприязненных отношений задушил свою жертву, а затем сбросил его тело в реку. Кяхтинский райсуд признал мужчин виновными. Убийца получил 12 лет лишения свободы, его приятель – штраф в размере 150 тысяч рублей.

Исследовав доводы жалоб и материалы уголовного дела, а также выслушав мнения сторон, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Бурятии не нашла оснований для отмены приговора.

«Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, признал выводы райсуда соответствующими фактическим обстоятельствам дела и нормам закона, а назначенное осужденным наказание справедливым и соразмерным содеянному», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Фото: «Номер один»
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