В Улан-Удэ осуждена мать ребенка-аутиста

Потерпевшей в этом преступлении стала улан-удэнка, которая в кампании подруги отдыхала в данном увеселительном заведении. Они пришли туда примерно в полночь. Устроившись за столиком на втором этаже ресто-клуба, взяли алкоголь. Следующие несколько часов они вливали в себя спиртное и танцевали.Около пяти часов ночи подруги собрались пойти по домам, и тут пьяная посетительница вдруг обнаружила, что у нее нет телефона. Последний раз она пользовалась им примерно за час до этого, когда переписывалась с его помощью со знакомыми. Но куда потом делся гаджет, она уже не помнила.«Самсунг Гэлакси s20», который утратила женщина, был ею куплен в 2019 году за 60 тыс. рублей. Судьба гаджета тогда сложилась следующим образом – его нашла на танцполе другая посетительница. Та тоже была с подругой и расслаблялась в «Чаплине». Находку женщина присвоила себе.Лишившись телефона, пострадавшая, исходя из ее зафиксированных полицейскими показаний на предварительном следствии, «обратилась к администратору данного заведения, на что та сказала подойти завтра, т. к. ресто-клуб закрывается. Она попросила посмотреть записи с камер видеонаблюдения, но ей сказали прийти с сотрудниками полиции».В полицию она обратилась не сразу, все надеялась, что ситуация разрешится, телефон найдется. Но чуда не произошло.Утрата «Самсунга» была для нее внушительной потерей. Ведь зарплату она имела вполне среднюю – 55 тыс. рублей в месяц, а на иждивении двое детей. В принципе, она допускала, что могла выронить телефон на танцполе «Чаплина».Однако допущение, что пострадавшая женщина была разиней, не снимает вины с той, что, найдя чужое добро, решила его присвоить. Хотя могла бы честно передать представителям ресто-клуба.В ходе процесса выяснились некоторые детали жизни воровки. А ее жизнь была грустна. Женщина находилась в разводе. По месту жительства характеризовалась посредственно. К сожалению, состояла на учете у нарколога с диагнозом «пагубное употребление алкоголя». Хотя раньше она не была судима. Просто выпивающая женщина со своими проблемами и двумя детьми.Собственного жилья у нее не было – вместе с детьми женщина проживала у своего отца. Положение, конечно, не самое плохое. Она работала. Но один ребенок был аутист, и ему давали пенсию в 16 тыс. рублей. Было еще пособие в 12 тыс. рублей. Но, в целом, радужных перспектив в жизни не просматривалось.Посетительница-воровка в момент, когда нашла на танцполе телефон, была тоже пьяна. Когда на найденный телефон начали поступать звонки, она не отвечала на них. Хотя могла бы ответить, поговорить, договориться по-хорошему, что вернет гаджет законному владельцу. Но в реальности ее «понесло».Более того, злоумышленница сумела подобрать пароль к телефону и увидела, что он привязан к банковскому счету. Вскоре счет ощутимо уменьшился.Когда настоящая хозяйка «Самсунга» взяла банковскую выписку, она увидела, как уходили ее деньги. Десять тысяч, семь тысяч, потом еще 500 рублей были переведены людям, которых она вообще не знала.Криминальная история закончилась обвинительным приговором.Учтя полное признание злоумышленницей вины как в отношении телефона, так и похищенных денег, состояние ее здоровья, наличие несовершеннолетних детей (в т. ч. ребенка-инвалида), частичное добровольное возмещение ущерба и другие моменты, суд приговорил воровку к двум с половиной годам лишения свободы условно (с испытательным сроком два года).Также она должна возместить потерпевшей оставшуюся сумму ущерба – 15,5 тыс. рублей. Уже выдан исполнительный лист.Фото: «Номер один»