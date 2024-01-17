Происшествия 17.01.2024 в 15:45

В Бурятии туристы летали на неисправном самолете

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии туристы летали на неисправном самолете
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере безопасности полетов по факту осуществления воздушных перевозок пассажиров в коммерческих целях, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в июле 2023 года в Тункинском районе Бурятии мужчина оказывал экскурсионные услуги на самолете ЯК-18, находящемся в технически неисправном состоянии. Также у него отсутствовал сертификат эксплуатанта.

По материалам прокурорской проверки в отношении лица, незаконно перевозившего пассажиров, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, по постановлению транспортной прокуратуры пилот привлечен к административной ответственности за допуск к полету воздушного судна, которое имеет неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация. Он оштрафован на 3 тысячи рублей.

Суд уже удовлетворил иск транспортной прокуратуры о приостановлении действия сертификата летной годности на воздушное судно. А информацию об оказании услуг и стоимости полета, размещенной на интернет-сайтах, признал запрещенной.

Фото: «Номер один»
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