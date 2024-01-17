Происшествия 17.01.2024 в 17:00

В Улан-Удэ водитель, насмерть сбивший женщину, получил мягкое наказание

Пожилой мужчина перепутал педали тормоза и газа
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ водитель, насмерть сбивший женщину, получил мягкое наказание
В столице Бурятии завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении автомобилиста, который в 2023 году, управляя своим «Киа Рио», задавил женщину во дворе дома.

Как выяснилось, водитель нечаянно перепутал педали тормоза и газа. Ошибка привела к тому, что автомобиль вместо того, чтобы затормозить, неожиданно для себя ускорился. Для пешехода, которая была на пути машины, это тоже было неожиданностью – женщина не успела среагировать и попала под колеса.

Пострадавшая умерла на месте ДТП. Экспертиза позднее выявила у нее перелом черепа в нескольких местах, множественные переломы ребер с повреждениями окружающих тканей, междолевые разрывы легких, печени, фрагментарно-оскольчатый перелом лонной кости и т. д. Одним из фатальных повреждений стал отмеченный на страницах решения суда «полный перелом позвоночника в области 3 грудного позвонка с разрывом спинного мозга».

В ходе процесса суд пришел к выводу, что водитель проявил преступную небрежность, действовал неосторожно, не предвидя возможность наступления опасных последствий.

Водитель полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, который предполагает упрощенную форму проведения судебного процесса. Помимо признания вины, подсудимый раскаялся, возместил ущерб. Фемида приняла во внимание его пожилой возраст, положительные характеристики, наличие инвалидности и статуса ветерана.

В итоге водителя приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием пяти процентов заработной платы в доход государства. «Более суровое наказание не будет отвечать требованиям разумности и справедливости», - подытожил суд.

Приговор никто не обжаловал. Автомашину, которую изымали в качестве вещественного доказательства, вернули водителю назад. Не исключено, что мужчина сейчас опять ездит на ней по Улан-Удэ.

Фото: «Номер один»
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