Происшествия 17.01.2024 в 18:04

В Бурятии жестоко убили двух братьев

По подозрению в убийстве задержаны ранее судимые мужчина и женщина
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии жестоко убили двух братьев
Ночью 14 января в одном из домов в селе Кырен были обнаружены тела 53-летнего мужчины и его 47-летнего родного брата с многочисленными рублеными ранами головы. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимых за особо тяжкое преступление 39-летнюю женщину и 41-летнего мужчину - знакомых покойных. В ходе допроса они не стали отпираться и дали показания об обстоятельствах совершенного убийства.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, за три дня до происшествия обвиняемые приехали в село Кырен, где арендовали частный дом и стали злоупотреблять спиртным. 14 января они пошли в гости к знакомому, который проживал вместе с братом, где продолжили вместе распивать алкоголь. Через некоторое время младший из братьев в ходе разговора оскорбил родственницу женщины. Из-за этого начался конфликт.

В ходе потасовки злоумышленники поочередно руками нанесли множество ударов по голове мужчины. Далее, воспользовавшись его беспомощным состоянием, женщина задушила потерпевшего. В это время в дом зашел отлучившийся хозяин. Увидев происходящее, он накинулся на женщину. Однако та, схватив стоявший в углу топор, несколько раз ударила им по голове оппонента. От полученных травм тот скончался на месте.

В настоящее время задержанным уже предъявлено обвинение в убийстве, они взяты под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Отметим, с начала года это уже второе двойное убийство, совершенное в Бурятии. Первое произошло 3 января в Закаменске – там 48-летний ранее судимый мужчина убил своих пожилых соседей.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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