Происшествия 18.01.2024 в 10:28
Верховный суд Бурятии признал законным взятие под стражу директора «Водоканала»
Адвокаты Дмитрия Скакалина не смогли смягчить своему подзащитному меру пресечения
Текст: Андрей Константинов
18 января Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов директора улан-удэнского «Водоканала» Дмитрия Скакалина. Они оспаривали постановление Советского райсуда Улан-Удэ о заключении их подзащитного под стражу. Сам обвиняемый участвовал в судебном заседании по видеоконференц-связи из СИЗО Улан-Удэ.
«Проверив материалы дела, Верховный суд Бурятии не нашел оснований для отмены постановления суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционные жалобы адвокатов обвиняемого оставлены без удовлетворения. Постановление райсуда вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе ВС РБ.
Напомним, Дмитрий Скакалин был задержан в конце декабря прошлого года. Он обвиняется в коммерческом подкупе и превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в декабре 2023 года Дмитрий Скакалин договорился со знакомым предпринимателем, которого попросил произвести капремонт здания склада муниципального предприятия, а за выполненные работы пообещал рассчитаться позже. В это же время подозреваемый организовал проведение торгов на заключение муниципального контракта с начальной ценою более 2 млн рублей по ремонту этого склада, предполагая, что победителем останется предприниматель, который уже приступил к работам и вскоре их полностью выполнил.
Однако торги в форме электронного аукциона неожиданно для договорившихся сторон выиграла другая фирма. Тогда подозреваемый встретился с представителем этой фирмы и объяснил, что работы по ремонту склада на самом деле уже выполнены, после чего предложил подкуп в сумме более 100 тыс рублей, за который потребовал от победителя торгов заключить фиктивный договор субподряда с нужным предпринимателем и перечислить тому поступившие по контракту деньги.
После достигнутой договоренности подозреваемый подписал подложные акты о якобы выполненных организацией работах по ремонту склада, после чего произвел расчет.
Преступление было выявлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ Бурятии.
Как сообщал «Номер один», после задержания директора коллектив «Водоканала» записал видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову и главе следкома РФ Александру Бастрыкину. Работники предприятия встали горой за руководителя и просят взять расследование под личный контроль.
Фото: «Номер один»
«Проверив материалы дела, Верховный суд Бурятии не нашел оснований для отмены постановления суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционные жалобы адвокатов обвиняемого оставлены без удовлетворения. Постановление райсуда вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе ВС РБ.
Напомним, Дмитрий Скакалин был задержан в конце декабря прошлого года. Он обвиняется в коммерческом подкупе и превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в декабре 2023 года Дмитрий Скакалин договорился со знакомым предпринимателем, которого попросил произвести капремонт здания склада муниципального предприятия, а за выполненные работы пообещал рассчитаться позже. В это же время подозреваемый организовал проведение торгов на заключение муниципального контракта с начальной ценою более 2 млн рублей по ремонту этого склада, предполагая, что победителем останется предприниматель, который уже приступил к работам и вскоре их полностью выполнил.
Однако торги в форме электронного аукциона неожиданно для договорившихся сторон выиграла другая фирма. Тогда подозреваемый встретился с представителем этой фирмы и объяснил, что работы по ремонту склада на самом деле уже выполнены, после чего предложил подкуп в сумме более 100 тыс рублей, за который потребовал от победителя торгов заключить фиктивный договор субподряда с нужным предпринимателем и перечислить тому поступившие по контракту деньги.
После достигнутой договоренности подозреваемый подписал подложные акты о якобы выполненных организацией работах по ремонту склада, после чего произвел расчет.
Преступление было выявлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ Бурятии.
Как сообщал «Номер один», после задержания директора коллектив «Водоканала» записал видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову и главе следкома РФ Александру Бастрыкину. Работники предприятия встали горой за руководителя и просят взять расследование под личный контроль.
Фото: «Номер один»
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