В Бурятии вооруженный «розочкой» разбойник ограбил магазин

«Прибывший экипаж вневедомственной охраны, опросив продавца и выяснив приметы подозреваемого, приступил к отработке прилегающих улиц. Вскоре росгвардейцы заметили мужчину, схожего с описанием, и задержали его. При себе у сельчанина была бутылка спиртного, которую, со слов мужчины, он купил в магазине. Задержанного, 56-летнего местного жителя, доставили в полицию, где его опознала продавец ограбленного магазина», - рассказали в Росгвардии Бурятии.







В селе Мухоршибирь мужчина, угрожая продавцу разбитой стеклянной бутылкой, похитил из магазина бутылку с алкоголем и убежал. Испуганная женщина сообщила о разбойном нападении во вневедомственную охрану Росгвардии.Как выяснилось, ранее задержанный неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и имел судимости. «Розочку» злоумышленник выбросил возле места преступления. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия Бурятии