В Улан-Удэ вандалы оставили горожан без воды

Сегодня ночью в диспетчерскую МУП «Водоканал» поступило сообщение о том, что одна из автоматизированных водоколонок на станции Дивизионная подверглась нападению вандалов и вышла из строя. Хулиганы оставили без воды жителей улицы Акмолинской. Это новая автоматическая водоколонка не отработала даже сутки, сообщили на предприятии.На место происшествия пригласили сотрудников полиции. Группа собственной безопасности предприятия также прибыла на объект, где было принято решение о ремонте и замене данного устройства. Однако на это может уйти несколько дней.– К сожалению, нам необходимо дождаться результатов экспертизы. По мнению местных жителей, с которыми мы побеседовали, вандалами могут оказаться молодые ребята. При этом они не понимают, что от их действий, в первую очередь, страдают простые люди, которых вандалы оставили без воды, а на дворе - крещенские морозы, – отметил и.о. главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.Напомним, с 2016 года «Водоканал» осуществляет замену устаревших водоколонок на автоматизированные по всему городу. Всего на балансе предприятия числятся около 800 водоколонок, из них 105 - автоматических, преимущественно в левобережной части города. В 2024 году планируется установить еще 40 «умных» колонок. Полностью перейти на автоматические водоразборные колонки планируется до конца 2029 года.Фото: мэрия Улан-Удэ