В Улан-Удэ школьники позарились на металл

В Улан-Удэ полицейские установили и задержали злоумышленников, которые в конце сентября прошлого года совершили кражу металлических решеток с заброшенного здания на базе в Советском районе. Ущерб от их действий составил 50 тысяч рублей.«Подозреваемыми оказались трое молодых людей – двое братьев-школьников из социально-реабилитационного центра в возрасте 15 и 16 и их 18-летний приятель. Он нигде не учится и не работает», - сообщили в МВД Бурятии.Как выяснилось, в течение четырех дней парни незаметно для охранника проникали на территорию базы и демонтировали со здания по несколько решеток, которые затем прятали за гаражами неподалеку. Накопив 14 решеток, молодые люди решили сдать их на металл. Однако работник металлоприемника, которого смутил возраст «клиентов», стал задавать неудобные вопросы, чем спугнул «металлистов». Бросив похищенное имущество, они убежали.Впоследствии решетки обнаружили полицейские. Спустя время правоохранители установили и самих злоумышленников. В содеянном молодые люди признались.По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: «Номер один»