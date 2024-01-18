В Улан-Удэ мужчина убил сожительницу и всю ночь провел с её трупом

В ночь на 16 января в квартире одного из домов в микрорайоне «Энергетик» в Улан-Удэ произошло убийство 40-летней женщины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 49-летнего сожителя потерпевшей. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в ночь на 16 января между пьяным мужчиной и его сожительницей произошла ссора. В её ходе мужчина схватил нож и ударил им в грудь потерпевшей. От полученной раны та скончалась на месте. Мужчина до утра оставался в квартире с её телом, а затем вызвал скорую помощь.В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, он взят под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: «Номер один»