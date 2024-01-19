Происшествия 19.01.2024 в 09:03
В ночном ДТП в Бурятии погиб мужчина, еще двое пострадали
Полиция выясняет, кто был за рулем машины
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего сегодня ночью в Еравнинском районе.
«По предварительным данным, около 4 часов ночи на ул. Производственной села Исинга перевернулся автомобиль «Тойота Камри». В результате аварии 27-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Также травмы получили 25-летняя девушка и 41-летний мужчина», - рассказали в ГИБДД.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняются подробности аварии, в том числе кто находился за рулем машины.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительным данным, около 4 часов ночи на ул. Производственной села Исинга перевернулся автомобиль «Тойота Камри». В результате аварии 27-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Также травмы получили 25-летняя девушка и 41-летний мужчина», - рассказали в ГИБДД.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняются подробности аварии, в том числе кто находился за рулем машины.
Фото: ГИБДД Бурятии
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