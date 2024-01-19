Происшествия 19.01.2024 в 09:37

В Бурятии ужесточили наказание фигурантам дела о гибели рабочих Селенгинского ЦКК

Условное наказание им заменили на колонию-поселение
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ужесточили наказание фигурантам дела о гибели рабочих Селенгинского ЦКК
Верховный суд Бурятии изменил приговор Кабанского райсуда по делу о гибели пятерых рабочих Селенгинского ЦКК. Ранее райсуд признал всех четырех фигурантов виновными и приговорил их к условным срокам. Приговор обжаловала прокуратура, которая посчитала назначенное наказание слишком мягким.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, всем осужденным условное наказание заменено на реальное лишение свободы на сроки от 2 до 3 лет с отбыванием в колонии-поселении. При этом женщине, которая являлась одной из четырех фигурантов дела, отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Напомним, 21 января 2022 года на комплексе очистных сооружений комбината вышел из строя радиальный отстойник, который использовался для очистки сточных производственных вод, содержащих биологически активные вещества. По действующим правилам безопасности он подлежал немедленному опорожнению.

Однако ответственные лица не сделали этого. В результате длительного отстоя и возникших процессов гниения в воде стал появляться сероводород и иные химические вещества. Они удерживались внутри под слоем жидкости и поверхностной пленки. Лишь 14 апреля, спустя почти три месяца после поломки, отстойник начали опорожнять в приемный резервуар. Из-за этого сероводород вышел наружу и заполнил небольшое по площади помещение резервуара. Его концентрация почти в тысячу раз превысила норму. Вечером 17 апреля в это помещение поочередно зашли пятеро работников комбината: двое мужчин и трое женщин. Внутри от действия газа они теряли сознание, после чего умирали. При такой концентрации сероводорода даже одного вдоха человека было достаточно для наступления летального исхода.

Расследование пришло к выводу, что в трагедии виноваты четыре руководящих работника Селенгинского ЦКК: директор по производству, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС, а также технолог. Их обвинили по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 251 УК (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшее загрязнение природных свойств воздуха и смерть человека).

Фото: «Номер один»
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селенгинский цкк несчастный случай

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