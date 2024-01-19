В Улан-Удэ вор попался правоохранителям спустя два года

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны возле торгового центра на ул. Гагарина по приметам в ориентировке задержали гражданина, подозреваемого в краже. Как сообщили в Росгвардии Бурятии, еще в 2022 году 26-летний улан-удэнец похитил деньги и алкоголь на сумму более 14 тысяч рублей из кафе в центре города, где ранее работал.Задержанного доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.Фото: Росгвардия Бурятии