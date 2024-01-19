Происшествия 19.01.2024 в 12:14

В Улан-Удэ вор попался правоохранителям спустя два года

Парень обокрал кафе, где раньше работал
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вор попался правоохранителям спустя два года
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны возле торгового центра на ул. Гагарина по приметам в ориентировке задержали гражданина, подозреваемого в краже. Как сообщили в Росгвардии Бурятии, еще в 2022 году 26-летний улан-удэнец похитил деньги и алкоголь на сумму более 14 тысяч рублей из кафе в центре города, где ранее работал.

Задержанного доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия Бурятии
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кража

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