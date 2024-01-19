Ревнивый житель Улан-Удэ получил три года колонии

Три года в колонии общего режим проведет горожанин, пырнувший ножом в живот своего знакомого. Приятель пытался посадить к себе на колени его сожительницу – это и стало причиной поножовщины.

Однажды трое горожан сообразили на троих. За столом сидели мужчина со своей сожительницей и его приятель. Все они изрядно выпили. Когда женщина пыталась выйти из-за стола, гость попытался «в шутку посадить ее на колени». Это заметил ее ревнивый сожитель. Выяснение отношений было горячим и закончилось тем, что ревнивец схватился за нож и ткнул его в живот своего «аморального» друга.

В результате приятель получил «проникающее колото-резаное ранение в эпигастральную область слева от срединной линии, проникающее в брюшную полость с повреждением печени и 12-перстной кишки и излитием крови в брюшную полость».

Эксперт квалифицировал травму как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Октябрьский районный суд пришел к выводу, что со стороны потерпевшего не имели место противоправные действия, поскольку он каких-либо противоправных действий в отношении приятеля не предпринимал.

Действия горожанина суд квалифицировал по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Поскольку потерпевший в адрес нападавшего каких-либо угроз не высказывал, предметов в руках у него не было, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожало, суд не установил в действиях осужденного необходимой обороны и превышение ее пределов. Учитывая обстоятельства преступления, ревнивый улан-удэнец в момент совершения преступления в состоянии аффекта не находился.

При назначении наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учел признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, состояние здоровья, положительные характеристики по месту жительства и со стороны свидетеля, принесение извинений потерпевшему, аморальное поведение потерпевшего, явившееся поводом к совершению преступления, оказание потерпевшему медицинской и иной помощи непосредственно после совершения преступления, отсутствие судимости.

Суд пришел к выводу о том, что исправление возможно лишь с применением наказания в виде реального лишения свободы.

Суд приговорил взявшегося за нож улан-удэнца к трем годам лишения свободы. Мужчина пытался обжаловать приговор в Верховном суде, но безуспешно.





Фото: "Номер один"