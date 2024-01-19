Происшествия 19.01.2024 в 13:02
Бывшего заместителя прокурора Бурятии осудили на 9 лет за взятки
Принадлежащий Владимиру Фалилееву земельный участок в Улан-Удэ конфискуют
Суд Барнаула приговорил экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева к девяти годам колонии строгого режима по статье о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
Бывшего прокурора также обязали выплатить штраф в размере 5 млн 786 тыс. руб. и лишили права занимать должности в госорганах сроком на пять лет. У Владимира Фалилеева должны конфисковать более 2 млн руб., а также земельный участок площадью 800 кв. м. в Улан-Удэ и другие объекты собственности.
По данным следствия, Владимир Фалилеев получил взятку около 11 млн руб. за покровительство в интересах новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Владимир Фалилеев вину не признал. Защита планирует обжаловать приговор.
Напомним, Владимир Фалилеев – уроженец Бурятии, начинал свою карьеру в прокуратуре республики. К 1993 году дослужился до должности заместителя прокурора Бурятии и занимал ее до 2005 года. Затем три года (с 2005-го по 2008-й) возглавлял прокуратуру Читинской области и семь лет (с 2008-го по 2015-й) – прокуратуру Забайкальского края.
В мае 2015 года Владимира Фалилеева назначили прокурором Новосибирской области, но на этой должности он надолго не задержался. Уже в ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Владимира Фалилеева с поста.
Фото: fsin.gov.ru
Бывшего прокурора также обязали выплатить штраф в размере 5 млн 786 тыс. руб. и лишили права занимать должности в госорганах сроком на пять лет. У Владимира Фалилеева должны конфисковать более 2 млн руб., а также земельный участок площадью 800 кв. м. в Улан-Удэ и другие объекты собственности.
По данным следствия, Владимир Фалилеев получил взятку около 11 млн руб. за покровительство в интересах новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Владимир Фалилеев вину не признал. Защита планирует обжаловать приговор.
Напомним, Владимир Фалилеев – уроженец Бурятии, начинал свою карьеру в прокуратуре республики. К 1993 году дослужился до должности заместителя прокурора Бурятии и занимал ее до 2005 года. Затем три года (с 2005-го по 2008-й) возглавлял прокуратуру Читинской области и семь лет (с 2008-го по 2015-й) – прокуратуру Забайкальского края.
В мае 2015 года Владимира Фалилеева назначили прокурором Новосибирской области, но на этой должности он надолго не задержался. Уже в ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Владимира Фалилеева с поста.
Фото: fsin.gov.ru
Тегипрокуратура взятка