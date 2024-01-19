Происшествия 19.01.2024 в 16:03

В Бурятии пьяный водитель получил суровый приговор за гибель двухмесячной девочки

Сельчанин проведет 7 лет в колонии общего режима
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный водитель получил суровый приговор за гибель двухмесячной девочки
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека).

Напомним, трагическое происшествие случилось вечером 13 августа 2023 года в селе Усть-Брянь. Там по одной из улиц ехал пьяный мужчина на своей «Тойоте Калдине». В этот момент по обочине дороги шли юноша с девушкой. Они катили детскую коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. Пьяный водитель не справился с управлением и совершил наезд на молодого человека и коляску с ребенком. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в больницу. Юноше были причинены травмы, раны и ссадины различных частей тела.

В рамках уголовного дела был проведен следственный эксперимент, после чего - автотехническая судебная экспертиза. По их результатам установлено, что водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешеходов, если бы затормозил. Ведь в тот момент, когда он увидел пару, находился на значительном расстоянии и управлял исправным транспортным средством. Но водитель не среагировал, так как находился в состоянии алкогольного опьянения и при вождении нарушил ряд правил дорожного движения.

Как сообщили сегодня в Следственном комитете Бурятии, суд признал мужчину виновным. Он приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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