В Бурятии пьяный водитель получил суровый приговор за гибель двухмесячной девочки

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека).Напомним, трагическое происшествие случилось вечером 13 августа 2023 года в селе Усть-Брянь. Там по одной из улиц ехал пьяный мужчина на своей «Тойоте Калдине». В этот момент по обочине дороги шли юноша с девушкой. Они катили детскую коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. Пьяный водитель не справился с управлением и совершил наезд на молодого человека и коляску с ребенком. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в больницу. Юноше были причинены травмы, раны и ссадины различных частей тела.В рамках уголовного дела был проведен следственный эксперимент, после чего - автотехническая судебная экспертиза. По их результатам установлено, что водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешеходов, если бы затормозил. Ведь в тот момент, когда он увидел пару, находился на значительном расстоянии и управлял исправным транспортным средством. Но водитель не среагировал, так как находился в состоянии алкогольного опьянения и при вождении нарушил ряд правил дорожного движения.Как сообщили сегодня в Следственном комитете Бурятии, суд признал мужчину виновным. Он приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.Фото: Следственный комитет Бурятии