В Улан-Удэ сбили подростка

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием подростка.«Сегодня днём на ул. Тобольская в Улан-Удэ 34-летний водитель автомобиля «Хёндай» совершил наезд на 15-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда подросток получил травмы различной степени тяжести и осматривается медицинскими работниками. Обстоятельства ДТП устанавливаются», - рассказали в ГИБДД.Фото: ГИБДД Бурятии