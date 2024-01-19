Происшествия 19.01.2024 в 17:44

В Улан-Удэ сбили подростка

Он переходил дорогу по пешеходному переходу
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сбили подростка
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием подростка.

«Сегодня днём на ул. Тобольская в Улан-Удэ 34-летний водитель автомобиля «Хёндай» совершил наезд на 15-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда подросток получил травмы различной степени тяжести и осматривается медицинскими работниками. Обстоятельства ДТП устанавливаются», - рассказали в ГИБДД.

Фото: ГИБДД Бурятии
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