Житель Бурятии попал под суд из-за телефона

Как сообщает пресс-служба Гусиноозерского городского суда, потерпевший передал мужчине сотовый телефон. Чтобы тот мог временно им попользоваться. Однако, мужчина воспользовался случаем и не имея на то разрешения законного владельца гаджета - сдал телефон в комиссионный магазин.

Сделал он не своими руками, а попросил другого человека. Который не был в курсе происходящего. Фигурант получил деньги, а первоначальный владелец заявил в полицию.

По итогу приговором суда мужчина признан виновным в растрате, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Ему назначено лишение свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.





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