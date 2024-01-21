Происшествия 21.01.2024 в 12:33

В Бурятии из-за короткого замыкания загорелся дом

Собственницу квартиры спасли огнеборцы Муйского района
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Текст: Макар Захаров
В Бурятии из-за короткого замыкания загорелся дом

Сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома в поселке Таксимо поступило на пульт пожарной связи минувшей ночью. Дежурный караул 14-го Муйского отряда ГПС РБ в составе 4 человек и 1 единицы техники незамедлительно выехал к месту вызова.

Огонь успел охватить прихожую одной из квартир. В ходе разведки начальник караула обнаружил 40-летнюю женщину, не подающую признаков жизни. Он оперативно эвакуировал ее на улицу. А представители дежурного караула ринулись на борьбу с возгоранием.

Параллельно с этим пожарный Михаил Резепов и водитель Михаил Осинцев приступили к оказанию первой помощи обнаруженной женщине. Огнеборцы провели ей комплекс сердечно-легочной реанимации в течение 3 минут. После чего у собственницы квартиры появился пульс. Она задышал.

Очаг возгорания был потушен в течение 2,5 часов. В результате пожара обгорела прихожая и потолок квартиры на площади 30 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки.

 

Фото: Номер один

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